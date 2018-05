Tehisintelligentsi süsteemid on loodud selleks, et anda inimesele võimalus tegeleda senisest palju mõistlikemate tegevustega, kuid suurim risk on mitte näha nende arengus riske, leiab ärikonsultatsioonide ja audiitorfirma Ernst & Young (EY) globaalse tehisintellekti valdkonna juht ja tehnoloogiasektori tippspetsialist Keith Strier.