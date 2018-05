Video: kohtingu tagaotsitavaga lõpetas arreteerimine

Aasta alguses tagaotsitavaks kuulutatud Viidase foto on mitu kuud rippunud Viljandi politseijaoskonna Facebooki-lehel. Ta on aastaid hoidunud vägivallakuritegude ja tapmisega ähvardamise eest määratud karistuse kandmisest. Ajakirjanduslikus eksperimendis tuleb välja, et tagaotsitavaga ühendust saada ja isegi kohtuda on hämmastavalt lihtne.