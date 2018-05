Rebane sõi kruusateel kive

Läinud pühapäeva lõuna ajal Kolga-Jaanist kodu poole sõitvale Kaubile jäi Rebaste küla ligidal silma koheva kasukaga isend, kes oli teeservas millegagi usinasti ametis. Ei häirinud looma ka see, kui Kaup auto tema nina all kinni pidas, akna alla keris ning raadiost tümpsuva muusika saatel filmima hakkas. «Eks neid üle tee jooksvaid metsloomi ole ennegi nähtud, aga see ei lasknud ennast üldse segada,» ütles Kaup.