Prokuratuur aitas Pauluse jõugu ninamehe vabadusse

See on viimase aasta jooksul juba mitmes kord, kui prokuratuur toetab Assar Pauluse kuritegeliku ühendusega seoses vangi mõistetud liikmete ennetähtaegse vabanemise taotlust.

Kuid Pauluse grupeeringust on Pärnaste esimene juhtfiguur, kes reaalselt lõpuks ka vabadusse pääseb. Varasemalt on see Pauluse jõugust õnnestunud vaid «musklimees» Taago Voolil, kes on kodus alates viimastest jõuludest.