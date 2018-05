Pilk luuraja argipäeva: väikesed võidud (ja kaotused) suures vastasseisus

Filmilinal on luurajal ilus kaaslane ja kiire auto, vahel ka mõlemad mitmuses. Milline on tegelikkus?

Palju sõltub luure sihtmärgist – 1950ndatel oli NSVL väga kinnine ja avalikest allikatest ei saanud lääs midagi. Et sellist salastatust tagada, oli Glavlitil 176-leheküljeline raamat kõigest sellest, mida avaldada ei tohi. Paradoks seisneb selles, et hoolimata hästi kaitstud riigisaladustest ei kõlvanud selles riigis eriti elada ja koos tavaliste inimestega kippusid põgenema ka luurajad. Esimene kõrge ohvitser, kes sellega kuulsaks sai, oli 1937. aastal lääne poolele üle läinud Walter Krivitsky.

Samas võivad ohtlikud olla ka poliitikud: 1927. aastal avalikustasid Suurbritannia riigijuhid oma otsuste põhjendamiseks infot, mis pärines NSVLi ja Kominterni vahelisest suhtlusest. Sellest on möödas 91 aastat, aga teadaolevalt pole seni suudetud dekrüpteerida infot, mida Venemaa saatkonnad emamaale edastavad. Kusjuure nende signaalide kinnipüüdmine ehk mõne kaabli või satelliidi pealtkuulamine ei ole probleeme valmistanud, ent peaaegu võimatu on neid koode lahti murda.

Eestis on aastatest 1923–1940 säilinud 1800 NSVLi Tallinna saatkonna ja Moskva vahel saadetud telegrammi, kuid nagu selgus pärast nendega põhjalikku tegelemist, on krüpteeringut võimatu murda isegi tänapäevaste võimsate arvutitega. Esiteks kasutasid nad koodiraamatut, kus üksikutel tähtedel, sõnadel või fraasidel oli oma neljakohaline kood, ehk neid oli kokku 9999. Kui sul on nüüd laual telegramm, kus on kümme neljakohalist numbrikombinatsiooni, siis pole võimalik aru saada, kas tegu on ühe kümnetähelise sõna, kümnest sõnast koosneva tavalise lause või hoopis kümne fraasiga.