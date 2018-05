Säästlik metsandus ei toppa teaduse taga

Eesti metsapoliitika seab eesmärgiks sellise metsanduse, mis oleks pikas perspektiivis parim ühtaegu loodusele, majandusele, ühiskonnale ja kultuurile. See ülesanne on küll keeruline, aga mitte sedavõrd, et ametnikud võiksid kõiki rahuldava lahenduse puudumisele või ebamäärasusele viidates teha igasugu otsuseid teiste väärtuste arvel. Või et poliitikud tohiksid elada mugavas otsustamatuses, põhjendusega, et isegi teadlaste hulgas pole ses asjas üksmeelt.