SEIKLUSVIDEO: Milline on maailma kauneim kanjon? Nõiutud kaljud, ohud ja legendid

Kuivad okkad praksuvad jalgade all. Jändrike mändide vahelt paistab valgust ja kallas tõuseb veidi. Vaade on umbes samasugune, nagu sageli näeb Eestis mere ääres – kõnnid üle luitevalli ja silmile avaneb meri. Praegu pole veel midagi näha. Paneme kaamera käima, teadmatuse surin on ju põnev.

Kullakarva kaljulossid sillerdavad päikeses nagu nõiutud linn. FOTO: Marko Külaots

Veel mõned sammud minna ja … oh sa püha müristus, ei mingit merd! Korraks saab õhk otsa ja suu vajub üllatusest lahti. Hiiglaslike mõõtmetega looduslikest liivalossidest amfiteater lööb pahviks ka palju rännanud matkaselli. Bryce'i kanjonit Utah' osariigis USAs ei peeta põhjuseta üheks kõige maagilisemaks loodusimeks terves maailmas. See, mida loodus on miljonite aastate jooksul siia disaininud, on täiesti enneolematu – lõputus rivis seisavad siin ajatus rahus püstiste kaljude rühmad, justkui inimesed tihedalt üksteise ligi, tipuosad ümarate peadena välja voolitud. Neid imeasju hüütakse hoodoo'deks. Ja neid on sadu ja sadu, kiiskavad punakuldsena hommikupäikeses nii kaugele, kui silm seletab!

On küllalt varane hommik ja üle Sunrise Pointi ehk Päikesetõusu platvormi triigib jäine tuul. FOTO: Kristina Herodes

Kas Eestist leiaks midagi samaväärset? Väidetavalt pole siinsele paigale analoogi ka mitte mujal USAs ega isegi terves maailmas. Kohalikust maagiast meenuvad Rummu karjääri liivamäed, kuid nende juures on looduse kõrval ka inimkäsi usinasti ametis olnud. Siin on aga kogu töö teinud aeg.

Kõnnime piki ohtlikke järsakuääri. See asi on lihtsalt liiga ebareaalne! Siin peab mingi maagia mängus olema.

Liivad on liikuvad, kustkui elus! Inimest need ei kanna. FOTO: Marko Külaots

Päikesetõus templi veerel

On küllalt varane hommik ja üle Sunrise Pointi ehk Päikesetõusu platvormi, kus me parasjagu seisame ja normaalset hingamist taastada üritame, triigib jäine tuul. Kuid külm on viimane asi, millele siin mõelda. Lummavad vaated röövivad hetkega kogu tähelepanu ja täidavad meeled. Selles paigas on midagi jumalikku, mis annab meisterlikkuselt silmad ette nii mõnelegi templile.

Bryce'i kanjon on üle Arizona ja Utah' osariigi laiuva, suureks trepiks hüütava maa-ala kõrgeim ja kauneim aste. Alumiseks jääb sugugi mitte liiga kaugel asuv Grand Canyon. Siin saab n-ö rännata läbi 525 miljoni aasta, mil need uskumatud pinnavormid moodustusid. Nagu maailma ilusaim ajalootund.

Serva peal kõõlumisega me mõistagi ei lepi, laskume looklevat matkarada pidi alla kanjoni sügavusse. Esialgu on teekond nagu jalutuskäik pargis, ebaõiglaselt väike pingutus saab autasustatud kõige fantastilisemate panoraamidega, mida uneski ei oskaks välja võluda.

Kuristikuvaated on hämmastavalt järsud ja kukuvad otse raja kõrval püstloodis alla. Kaljud meenutavad lossitorne ja rinnatisi. FOTO: Marko Külaots

Ettevaatust, ohtlikud järsakud!

Kuristikuvaated on hämmastavalt järsud ja kukuvad otse raja kõrval püstloodis alla. Kaljud meenutavad lossitorne ja rinnatisi. Kerge on siin pea seljas ohkima jääda ja kusagilt alla pudeneda, kuid teed on head ning neil püsides matk igati turvaline. Samas veab uudishimu igale poole, aga sel juhul peab juba igaüks ise oma võimeid ja riskitaluvust hindama.