Filmiarvustus: «Päike südames» - poolteist tundi armastuse otsimist

Kui poleks peaosalist Juliette Binoche`i, tegevuspaigaks Pariisi ja seni filmimaailmas pigem süngetes toonides käekirjaga lavastajat Claire Denis`d, siis vaevalt ma ühe boheemlashinge vaevalist elu armastuse otsimise lugu poolteiseks tunniks kinosaali vaatama läheksin. Aga just seda, kuidas üks viiekümnene lahutatud pariisitar uut paarilist otsib, seda päris õiget kuidagi ei leia ja siis jälle peaaegu leiab, prantslaste filmitükk näitabki.

Pariisi linnaromantikat ja pariislaste nautlevat elustiili paistab ekraanilt siiski harva. Kord vilksatavad bistroo, kalapood, gluteenivabad oliivid ja Eiffel, kuid ennekõike keskendub kaamera Binoche`i ühtaegu võluvale ja pisut närvilisele tegelaskujule Isabelle`ile ning tema kavaleridele, üks veidram ja depressiivsem kui teine. See on nagu vastastikune karikakramäng stiilis armastab-ei armasta, ainult et õielehtede asemel pillutatakse kõrvale mehi või naist.