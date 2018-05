Eesti Eurovisiooni perekond

Kui Eurovisioon 2001. aastal Eestis toimus, tuli välja, et on olemas rahvusvaheline fänniklubi, kes jaotub eri riikide vahel. «Saime kokku, mõtlesime, et teeme ära,» räägib üks liikmetest. «2002. aastal Istanbulis oli esimene kord, kui OGAE International (rahvusvaheline Eurovisiooni fänniklubi) meid vastu võttis. See on üks suur perekond,» kirjeldavad nad enda kogukonda. «Kui oled aastaid käinud, ei tunne inimesi mitte ainult Euroopast, vaid kogu maailmast. Saalis olles tunned, et kõik hingavad seda sama… kõik elavad selle nimel, et olla seal saalis.»