Jaeketid rakendavad kasvuvankri ette logistika-Teslad

«Kui teedel näeme Tesla autosid sõitmas, siis siin oleme tunnistajaks logistika-Teslade kasutusele võtule,» rääkis esmaspäeval Riia külje all asuvas Maxima logistikakeskuses Abras Läti tööandjate liidu juht Līga Meņģelsone. Ta märkis, et selle sammuga on jaekett saanud teerajajaks oma valdkonnas.

Kui viimase kümne aasta jooksul on liitium-ioon akud aidanud kaasa elektriautode populaarsuse kasvule, siis nüüd on see tehnoloogia jõudnud järjest jõulisemalt nii logistika- kui jaekaubanduse valdkonda. Nii teatas Läti suurim tööandja ja Baltikumi üks suuremaid jaekette nädala alguses, et vahetab ühes oma kahest logistikakeskusest senised tõstukid välja 78 liitium-ioon akuga masina vastu.