IKEA väikevend ihkab laieneda maailma suurimaks jaemüüjaks

JYSKi ambitsioonid on kolossaalsed. Käibe järgi on ettevõte suuruselt neljas jaemüüja Euroopas, eesmärk on aga saada kõige suurema poodide arvuga jaekett maailmas. Euroopa suurim jaemüügikett ongi IKEA, mille eelmise aasta käive oli 22,6 miljardit eurot, JYSKi eelmise aasta käive oli 3,4 miljardit eurot. Poodide arvu järgi on aga olukord vastupidine – IKEA-l on kokku 282 mööblikaubamaja, JYSKil tervelt 2500 poodi.