Pilet sinivereliste maailma. Autoklassik Bentley Turbo R

See auto pärineb kaheksakümnendatest, ajast, mis võrreldav praeguse eksootiliste sõidukite turul valitseva ebareaalse olukorraga, kus autode hinnad on jõudnud püüdmatutesse kõrgustesse. Toona peeti puukallistajaid lühema keti otsas, autode kütusekulu ei huvitanud peale ketis olijate suurt kedagi ja vallandunud turbopalavikus jäeti turbokompressorid külge kruvimata vaid lemmikloomadele ja hambaharjadele. Esmalt said ajastu vapiloomadeks B-rühma ralliautod ja nende registreerimiseks toodetud tänavaversioonid, nagu Renault 5 Turbo ja Audi Sport Quattro, hiljem võtsid nende koha aga üle Ferrari F40 ja Porsche 959, millest viimase sünd sai samuti alguse B-rühma võistlusautost. Üheksakümnendate alguses pidi neist emma-kumma plakat olema iga enesest lugupidava mehepoja toaseinal.