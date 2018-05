Palgalõhe vastu võib aidata tulemuspalk

Statistikaameti info järgi oli naiste keskmine brutotunnitasu 2017. aasta oktoobris 20,9 protsenti väiksem kui meessoost palgatöötajatel. Pärast kolm aastat kestnud vähenemist jäi sooline palgalõhe mullu tunamullusega võrreldes samale tasemele.

Sealjuures oli 2017. aastal kõige suurem sooline palgalõhe finants- ja kindlustustegevuses (38,2 protsenti), kus võrreldes eelnenud aastaga suurenes meestöötajate brutotunnitasu (7,3 protsenti), samal ajal jäi naistöötajate brutotunnitasu suhteliselt samale tasemele (vähenes 1,1 protsenti).

Kõige väiksem oli nais- ja meestöötajate brutotunnitasu erinevus veevarustuses ja kanalisatsioonis (5,9 protsenti), veonduses ja laonduses (5,1 protsenti) ning muudes teenindavates ametites (1,1 protsenti).

Suhteliselt väike ehk 13,5 protsenti oli palgalõhe kinnisvaraäris. Kinnisvarabüroo 1Partner juhi Martin Vahteri sõnul on see arv suuresti seletatav asjaoluga, et maakleritel on sada protsenti tulemuspalk. «Töö on väga hästi mõõdetav, töötajate reastamine tulemuste järgi on hästi lihtne,» selgitas Vahter. «Kui töö on üheselt mõõdetav, ei saa tekkida soolist palgalõhet.»

Vahter lisas, et ametites, kus töö pole selgelt mõõdetav, on naised ilmselt palgaläbirääkimistel veidi leebemad. «Mulle tundub ka, et näiteks korterite müümisel on naised isegi edukamad. Naised on ka väga kohusetundlikud,» kinnitas ta.

«Pealegi ei mõju oma kodu otsimisel näiteks 20-aastane noormees nii usaldusväärselt kui veidi vanem naine.»

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik väitis, et pangale on oluline, et mehed ja naised saaksid ühesuguse töö eest võrdset palka. «Selle aluseks on terviklik ja õiglane palgasüsteem. Sarnast tööd tegevate inimeste palku jälgitakse, et seal ei oleks põhjendamata erisusi,» lausus Elmik.

Näiteks vaatab Swedbank Elmiku sõnul üle lapsehoolduspuhkuselt naasjate palga ja see tõstetakse kolleegide omaga samale tasemele. «Tänu nendele meetmetele on Swedbank viinud õigustamatu soolise palgalõhe praeguseks alla protsendi. Lisaks eespool toodule jälgib Swedbank meeskondade soolist mitmekesisust, pakub võimalusel paindlikke töövorme ja Tallinna peakontori ruumides tegutseb lastehoid,» tõi Elmik näiteid.

Elmik lisas, et palgalõhel on palju põhjuseid. «Mehed töötavad suurema tõenäosusega juhtivates või tehnoloogiaga seotud ametites, kus keskmine palk on kõrgem. Juhtivtöötajatest olid 70 protsenti mehed, seda statistikaameti 2015. aasta andmetel,» ütles Elmik.

Teiseks hoolitsevad laste ja teiste pereliikmete eest pigem naised kui mehed. «Lapsevanemate hulgas on sooline palgalõhe suurem kui lasteta töötajate seas. Eesti naised tegid päevas keskmiselt tasulist tööd 18 protsenti vähem ja koduseid töid 60 protsenti rohkem kui mehed,» märkis Elmik, viidates statistikaameti 2009.–2010. aasta uuringule.

Ka Euroopas silma paistva soolise palgaerinevuse üks põhjusi on Eesti erakordselt pikk vanemapuhkus. Vanusegruppidest on palgalõhe suurim vanusevahemikus 35–44, mil naised pärast lapsehoolduspuhkust taas tööturule naasevad. 64 protsenti lastest sünnib Eestis naistel vanuses 25–34.

«Lisaks palgalõhele räägitakse tööturul ka hõivelõhest: naised on meestest sagedamini tööturul mitteaktiivsed või hõivatud osaajaga,» ütles Elmik. Osaline tööaeg võib karjääriredelil liikumist pidurdada ja seetõttu palgalõhet soodustada.

Sooline palgalõhe suurenes mullu 2016. aastaga võrreldes kõige rohkem finants- ja kindlustustegevuses (5,2 protsendipunkti), veonduses ja laonduses (5,1 protsendipunkti) ning kutse-, teadus- ja tehnikategevuses (4,2 protsendipunkti), vähenes aastaga kõige enam muudes teenindavates ametites (6,7 protsendipunkti) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba ajaga seotud tegevusaladel (6,6 protsendipunkti).