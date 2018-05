Talvik näeb keskpärasuse tõusu

Paar nädalat tagasi rääkisime ning siis ütlesite, et teie saatus selgub 12. mail. Oma sõnadega, milliseks teie saatus Vabaerakonnas kujunes?

Ma peaks lähipäevadel sellest aru saama, aga ma uuest Vabaerakonna juhatuse koosseisust väga vaimustunud pole. Sinna on sattunud inimesi, kellega ma koostööd teha ei tahaks. Loomulikult mitte kõik – seal on ka toredaid inimesi. Võib-olla see oli ka üks põhjuseid, miks ma nii kiiresti oma vabamehe staatuse tagasi võtsin.