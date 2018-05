Kas praegune metsamajandamine tagab metsade elurikkuse säilimise?

Majandamise keelamist ei soovi ka looduskaitsjad. Hiljutisele metsanduse arengukava avakoosolekule (13.03.2018) kohaletulnutelt (nii metsatöösturid kui looduskaitsjad) küsiti, kas saalis on inimesi, kes arvavad, et metsa ei tohiks üldse raiuda. Selles seltskonnas ei leidunud ühtki sellist. Küll on väga oluline, et metsi majandades ei väheneks metsade teised väärtused, sealhulgas metsade elurikkus.

Üsna sageli on kuulda väiteid, et meie metsade puiduvarud ja ka metsa elurikkus on heas seisus – raiutakse juurdekasvu piires, palju metsa on kaitse all ning metsapind ja tagavara on pidevalt kasvanud (osaliselt esitatakse neid väiteid ka kallutatult, kuid see pole selle artikli keskmes).