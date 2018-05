Õde-venda kahel pool tselluloositehase rindejoont

Ministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet kinnitas, et nad on sellest seosest teadlikud, kuid ministeerium ei saa mõjutada seda, kellelt ettevõtted konsultatsiooniteenust ostavad või ei osta. Ta lisas, et võimaliku huvide konflikti riski ilmnemisel on planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv sellele alati tähelepanu juhtinud.