Justin Petrone: ühe unistuse lõpp

Tagaküljel sukeldub väike läbipaistev kummivoolik vedeliku väljafiltreerimiseks rohuliblede vahele. Seda ei ole peaaegu näha, aga igal juhul on selle tegutsemine imeline. Kompostikemmergu allosas on pisike uks. See tuleb avada, et eemaldada kosutav must ollus – kuude ja aastatega on kõigest väljutatust alles jäänud esmaklassiline rammus muld.