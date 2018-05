Postimehele teadaolevalt küsis Ristlaan altkäemaksu ise, talle ei pakkunud seda jalgpalliklubist klient. Mitu klubi on kurtnud, et häid aegu treeninguteks ja võistluste korraldamiseks on Sõle jalgpalliväljakul raske saada – klubisid on palju, Sõle sisehall talvel Tallinnas vaat et ainus väljak korralikult treenimiseks ja magusaimad ajad on valdavalt Tallinna Kalevi klubi käes. JK Tallinna Kalev on spordiseltsi Kalev liige, mille juhatuse esimees on Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Kalle Klandorf.