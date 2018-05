Kuninglikku supervormi veini, pasta ja pilatesega

Milline on kuninglik dieet? Meghan Markle astub altari ette suurima pinge ja tähelepanu all, mida üks naine võiks ette kujutada. Kogu maailm jälgib pingsalt tema välimust ja figuuri. Eeldused end selles olukorras segi kammida oleks justkui head… Mis trikke teeb kauni kehakuju nimel Meghan?

Meghan on otsekui tänapäeva muinasjutu peategelane, kes paneb naised üle maailma uskuma, et imed on võimalikud. Ole sa valgem või tumedam, vaba või lahutatud, siin- või sealpool maakera – ka sinu õuele võib ootamatult kapata prints ja paluda su kätt. Kuid ühes punktis ei anna armu ka modernselt feministlik maailm – muinasjutu peategelane võiks endistviisi ilus olla. Ja seda Meghan on.

Meghan Markle'i on silmanähtavalt heas vormis, elurõõmu ja energiat täis. Kuid sire kaunitar pole kaugeltki kõhn ega alatoimetud, mida kinnitavad ka tema vaated. FOTO: MPI99/Capital Pictures / MPI99/Capital Pictures/Scanpix

Naisel, kes täna prints Harry kaasaks saab, on ka kadestamisväärne kehakuju – sportlik, sire ja sale. Võiks isegi öelda, et habras. Ning kuna paljud naised järgivad kõiges Meghani eeskuju, on üsna loomulik, et snitti võetakse ka dieedi- ja trenniküsimustes. Kui mujal on igasugune kopeerimine kahtlase väärtusega ettevõtmine, siis viimases valdkonnas tasub see isegi ära. Sest niivõrd normaalseid, inimlikke ja liberaalseid vaateid hea vormi hoidmiseks nagu Meghanil, avalikult areenilt vaevalt leiab!

Esiteks on sale kaunitar rahulikult teatanud, et mingit pulmaeelset dieeti ta pidada ei kavatse. Tema söömis- ja trenniharjumused on juba aastaid samad olnud. Heas vormis püsimine pole mingi projekt, vaid elustiili loomulik osa.

Enne kui pimesi järgida seda, mida teeb Meghan, tasub aga objektiivselt üle vaadata oma looduslikud eeldused. Moodne maailm müüb meile kehakuvandit, mille poole justkui igaüks püüdlema peaks. Tegelikult on meil kõigil erinev juba luustik, samuti kasv ja proportsioonid. Mõni keha tunneb end mugavamalt suurema ja teine väiksema rasvaprotsendi puhul. Ära aja taga illusiooni – ainus, mis püüdmist väärt, on hea tervis. Ohverdada treeningule-toitumisele oma normaalne elu ja ebaproportsionaalselt palju energiat – see on liiga kõrge hind! Õnneks lähtub täpselt samadest põhimõtetest ka meie loo veetlev peategelane.