Neli korda oli teil selleks õhtuti võimalus. Neli esmaspäeva järjest. Ja kui te sellest võimalusest lõppeval või kolmel eelneval nädalal TV3 ekraanil kinni ei haaranud, siis jääbki teil uus noor näitleja Ingrid Margus sel kevadel suures plaanis nägemata. Mida võite kahetseda, sest see ei saanud olla põrmugi põhjuseta, et Eesti värskeima krimiseriaali «Lõks» tegijad valisid just tema, kuu aja pärast lavakooli lõpetava näitlejanna naispeaosaliseks, mõrvarühma juhiks.

Annab mäletada – kui midagi sellist üldse kellelgi meelde tuleb –, et mõni alles alustav näitleja oleks saanud nii keskse ja kandva rolli kommertskanali prime time’i ajal jooksvas sarjas. Kusjuures seriaali tegijate valik langes Marguse kasuks juba kaks aastat tagasi, mil ta oli, tõdegem fakti, nii ekraanil kui laval täiesti tundmatu. Miks selline riskantne valik ja millega Margus, kes on jätnud endast jälje maha ka «Meriväljas» ja «Litsides», usalduse ära teenis, seda lugege järgnevast.

- «Lõks» võinuks ju ka teile lõksuks muutuda: stsenarist on debütant, tuntud näitlejaid sarjas eriti pole ja siis teie, samuti debütant, olete ühtäkki peaosaline. Sel puhul küsitaks: mis te endast õige mõtlesite, et sellise pakkumise vastu võtsite?!

Et mis ma mõtlesin? Julge hundi rind on rasvane!

Meie [lavakunsti]koolis ei ole väga tugevat filmiõpet. Nii et võtsin seda kui oma filmikooli, õppisin seal hästi-hästi palju. [Teine peaosaline] Pääru Oja aitas ja toetas väga palju. Kui kuulsin, et Pääru kaasa teeb, oli kohe palju kindlam sinna minna – järelikult ei ole kõik päris võõrad. Teadsin teda juba varasemast, olime ühe tuttava juures trehvanud ja rääkinud.

Kui mainisin esika päeval TV3 intervjuus Päärule, et ta suunas ja aitas mind hästi palju, siis ütles ta, et ei tea, millest ma räägin, sest kui tema alles õppis teksti, oli mul tekst alati peas – et «kust otsast ma sind aitasin?». (Muigab.) Aga see on nii oluline, kellega sa koos mängid. Kui mu kõrval oleks olnud keegi selline, kes poleks varem üldse filmi- või seriaalitööd teinud, oleks ikka palju kõhedam olnud.