Briti suursaadik Theresa Bubbear: monarhia on brittide võimsaim bränd

Nimelt kutsub kuninganna Buckinghami paleesse tutvumisvisiidile kõik uued suursaadikud. Nii ka Theresa Bubbeari, kelle ametlik tiitel kõlabki Tema Majesteet kuninganna Elizabeth II saadik. «Esindan kuningannat, mitte ainult Ühendkuningriiki – see on suur vastutus. Üritan sellele igapäevaselt võimalikult vähe mõelda, sest see mõjuks pisut hirmutavalt,» lausub ta.