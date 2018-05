Pea peale on keeratud suhtumine kehasse. Hei – vilista ideaalidele ja armasta ennast sellises ainulaadses vormis, nagu sa oled loodud. Kõik ebaloomulikult ahistav ja moonutav on silmakraapivalt vanamoodne. Eriti puudutab see ebaloomulikku büsti. Jah, sotsiaalmeediast leiab endiselt neid, kes kumminuku-imagoga profiiti lõikavad, sest veidrus jääb silma. Kuid loomulikkus on see, millesse armutakse. Ja pulmad on ju armastuse pidu! Usu – sinu kallim teab, milline sa oled, ja armastab sind just selles vormis, olgu see siis kõhn või külluslik. Leia vaid sobiv siluett ja tark disain, mis rõhutab sinu kordumatut kuju ja ainulaadset ilu. Vabadus, puhtus ja loomulikkus on pulmamoe tähtsaimad märksõnad, mis laienevad rõivastelt soengule, jumestusele ja üldisele stilistikale. Pole kahtlust, et samad trendituuled puhuvad täna ka Windsori kuninglikel alleedel.