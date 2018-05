Narva-Jõesuu – kontrastide linn

Paviljon, mis on omal ajal toodud Narva- Jõesuu koduloomuuseumi hoovile, et omanik seda ei hävitaks.

Möödunud laupäeval, muuseumiöö melu tuules, said Narva-Jõesuus kokku ekskursioonide sari «Avatud majad» ja kunstiprojekt «Kunstnikud kogudes». Viimane avati näitusega «Puhkus on töö», mis uurib puhkusekultuuri ja eluolu Narva-Jõesuus. Paigas, kus kunagised kihavad kuurortlinna aastad on asendunud teistsuguse võlu – nostalgiaga.