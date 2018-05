Tasuta busse toetab vaid kolmandik

Tasuta ühistransporti ei toeta 57 protsenti maa-asulate elanikest, veerand on aga poolt – nii selgub Postimehe tellitud ja Kantar Emori läinud nädalal tehtud küsitlusest.

Asjaolu, et maainimeste seas on toetus tasuta sõidule üks väiksemaid, näitab Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul seda, et sihtgrupis ilmselt ei nähta algatusest kuigi palju kasu tõusvat. Põhjuseid võib olla mitu: näiteks kardetakse kvaliteedi langust või ollakse harjunud liikuma isikliku transpordiga.