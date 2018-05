Kohtueksperdid rahahädas

Eesti Kohtuekspertiisi instituut (EKEI) on hädas senise projektipõhise rahastusmudeliga, mis ei võimalda neil soetada vajalikke seadmeid. Kui senine olukord veel mõnda aega jätkub, võib siseministeeriumi asekantsleri Erkki Koorti sõnul tekkida olukord, kus mõnedes kriminaalasjades ei saagi enam kurjategijaid kohtu alla anda, sest pole piisavalt kvaliteetseid tõendeid.

Probleemi olemust kirjeldab hästi see, kuidas sai EKEI endale ligi 450 000 eurot maksnud seadme, millel on tavainimese jaoks mõistmatult keerukas nimi – vedelik-kromatograaf-kvadrupool- lennuaja massispektromeeter ehk lühidalt LC QTOF MS. Vaatamata keerukale nimele täidab see pealtnäha lihtsat ülesannet – tundmatu aine koostise välja selgitamine.