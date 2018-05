Neeme Raud: asjade kadumise aeg… kas järgmised ongi raamatud?

Eks me kõik oleme vist vahel sattunud olukorda, kus peaksime midagi teadma, olema lugenud, kedagi tundma – aga ei tea, ei ole, ei tunne. Minuga juhtus nii eelmisel nädalal USAs California osariigi väikelinnas Montereys. Vaikse ookeani äärsel promenaadil uhkustati oma kuulsate poegadega, kellest tuntuim, kirjanik John Steinbeck, kirjutas just selles linnas ühe oma kuulsama raamatu «Cannery Row». Steinbecki nime ma teadsin, ka seda, et ta on üks USA olulisemaid autoreid, pälvinud Nobeli preemia. Tema eesti keeles ilmunud «Vihakobarad» jäi mulle vanemate riiulist meelde just oma kummalise pealkirja poolest. Aga lugenud ma Steinbecki ei olnud.