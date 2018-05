Looduskeskkonna säästmiseks on vaja elatustaset langetada

Õnneks saab järjest rohkem inimesi senise majandamise hukatuslikkusest aru, selle ilmekaks väljenduseks on laialdane protestiliikumine Balti raudtee, Tartu tselluloositehase ja metsaraie vastu. Kahjuks ei mõju need valjud hääled kuigi palju riigivõimule, ei Eestis ega kusagil mujal. Kõik riigid pingutavad ikka hambad risti, et majandus kasvaks ja inimeste elujärg paraneks.