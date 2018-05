«Esiti mõtlesin, et sookurg või mõni teine suurem lind, kuid lähemal vaatlusel selgus, et tegemist on eksootilise tegelasega, kes meie metsades tavapäraselt ei ela,» lausus ta.

Esialgu oletas Muusikus, et äkki on see suisa jaanalind, kuid varbaid vaadeldes sai selgeks, et lind on siiski nandu. Seda järeldas ta kolmest varbast, mis on omane liigitunnus just nandul: jaanalinnul on teadupoolest kaks varvast.