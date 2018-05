Kiskjad tekitasid rekordiliselt kahju

Kogenud lambakasvataja Tiit Kaivo meenutab, et lähiaastail on olnud päevi, kus on paarkümmend looma hukka saanud, tunamullu murdsid hundid umbes 50 meetri kauguselt kodust maha kõik põhikarja jäärad. Eelmisel aastal läks kergemini – võsavillemid murdsid neli lammast.

«Üldjuhul näeb asi välja nii, et hommikul loomade juurde minnes näen juba eemalt, et karja kohal lendavad varesed ja rongad. Siis juba tean, et mul on seal keegi lõhki kistud,» kirjeldas ta ja lisab, et on ise seal kandis hunte näinud neljal korral.