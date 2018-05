Neli kümnendit Kamtšatka lummuses

Töö tööks, aga mägine Kamtšatka oma sadade vulkaanidega, millest kolmkümmend tegutseb tänini, avaldas muljet. Koguni nii sügavat, et Stroom naasis sinna ka pärast kolmandat ja neljandat kursust. Nimelt kirjutas ta Tartu Ülikooli geoloogiatudengina diplomitööd sealsetest vulkaanidest. Ja kui ülikool läbi sai, palus suunata end kolmeks aastaks tööle just Kamtšatkale. «See on ainulaadne koht,» põhjendab Stroom, «kus tsivilisatsioon ja ürgne loodus on nii kõrvuti.»

Tsivilisatsioonist on Kamtšatkas enamasti liialdus rääkida. Hispaaniast vaid pisut väiksemal maa-alal elas nõukogude aja lõpus ligi pool miljonit inimest, kuid nüüd on neid sinna jäänud ainult pisut üle 300 000. Teid on endiselt vähe ja needki enamasti viletsad, nii et kohati ei pääse isegi suurte veoautodega edasi kiiremini kui 10 km/h. Parim liiklusvahend on helikopter – kui sage udu ja paksud pilved sel üldse õhku tõusta lubavad. «Vanasti polnud nädal aega helikopterit oodata mingi probleem,» meenutab Stroom.