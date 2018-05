Metskassid lähevad luurele

Põhjus, miks pole selle loo peategelase seljal kaht suurt tiivikut või kõhu all ridamisi rakette, on selles, et ta pole ei õhutakso ega ka ründekopter. Erinevalt Chinookist või Apache’ist on Wildcat hoopis intellektuaalsemate ambitsioonidega...

FOTO: Liis Treimann