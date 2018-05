Haigekassa on otsustanud rutakalt

Kuigi Eestis on ikka veel märksa enam haiglaid, kui soovitasid Rootsi eksperdid 2000. aastal, leiab sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, et haigekassa on maakonnahaiglates eriarstiabi piirata püüdes langetanud mitu rutakat otsust.

Ma vaatasin rootslaste strateegilise plaani üle ega märganud möödalaskmisi. Aga juba 2000. aastal oli ette teada, et sündide arvu on ennustatud liiga optimistlikult. Vahepeal me selle 15 000 sündi aastas ka peaaegu saavutasime, aga nüüd on see jälle vähenenud.