Tervise spalta

Kuigi Kreekas, Hispaanias ja Itaalias levinud Vahemere dieeti peetaks tervislikuks suunanäitajaks, on just neis riikides tõusuteel rasvunud laste osakaal. Näiteks 43 protsenti üheksa-aastastest Küprose lastest on kas ülekaalus või rasvunud. Kreekas, Hispaanias ja Itaalias on sama näitaja 40 protsendi kandis. Seega riikides, mida iseloomustatakse kui tervisliku toitumissuuna esindajaid, on pea iga teine laps kahjuks ülekaalus.

Londoni vähiuuringute instituudi uuringus leiti, et kõige levinum lapseea vähk, äge lümfoblastiline leukeemia, tekib kaheetapilise protsessiga. Esimene on geneetiline mutatsioon enne sündi, mis on haiguse eelsoodumus. Teine on hilisemas elus teatud infektsioonidega kokkupuutumine peale seda, kui varane lapseiga on möödunud pisikuid vältides. Uurimus väidab, et haigusel on selge bioloogiline põhjus ning selle vallandavad eri infektsioonid lastel, kelle immuunsus pole piisavalt ettevalmistunud. Siiski ütlevad teised eksperdid, et pisikutevabadust on vaja täpsemalt defineerida ning hügieen ja turvalisus on endiselt olulised.