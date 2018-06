Sel aastal tuleb CEBIT täiesti teistmoodi

Mai keskel kutsuti ajakirjanikud Hannoveri uue raekoja suursugusesse hoonesse – see on üks väheseid maju linnas, mis Teise maailmasõja suurpommitamise käigus terveks jäi. Tegemist on ka sealse ühe tähtsama hoonega, ja et see CEBITi tutvustamiseks usaldati, näitab, et mess on saanud alates 1970. aastast Hannoveri linna identiteedi osaks. Jah, juba toona räägiti arvutitest ja koguneti messidele viimastest saavutustest ülevaadet saama.