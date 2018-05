Eesti ei vaja neljarealisi maanteid

Liiklusohutuse tagatis ei ole laiade teede ehitamine, kuna meie ühiskonna ressursid on piiratud. Kuigi neljarealised maanteed on kaherealistest tõhusa liiklusjärelvalve korral ohutumad, maksab nende ehitamine ning ülalpidamine väga palju. Ohutust suurendavad ka märksa odavamad kolmerealised lõigud.

Pealgi ei tasu unustada, et teetaristu vohamisel halveneb saastest ja liiklusmürast vaevatud piirkondades inimeste elukvaliteet ning langeb seeläbi tervelt elatud aeg, töövõime ning eluiga. Nii ongi lõpuks küsimus meetme tõhususes. Teede laiendamine ei ole tõhus viis inimelude säästmiseks, kui samal ajal halveneb keskkonnaseisund, napib vahendeid tervishoiule, kohalike teede hooldusele, liiklusjärelvalvele ning päästjatele.

Neljarealiste teede ihaluses levitatakse ka teisi müüte, nagu näiteks regionaalarengu toetamine. Peamiselt põhjendatakse seda kiirema ning mugavama ühenduse argumendiga. Ometi on peamised kasusaajad on hoopis suuremad linnad. Riigi rahalised vahendid ei ole piiramatud. Megaprojektid söövad ressursse, mida saaks kulutada arvukate väiksemate teede remondiks. Pealegi ei lakka uus infrastruktuur kulusid tekitamast selle valmimisel, vaid tõstab ka teedevõrgustiku ülalpidamise kogumaksumust. Viimastel aastatel vähendatigi kohalike teede rahastamist just selleks, et rajada uusi neljarealisi teelõike. Otsuse tulemusi võis sel kevadel Eesti kohalikel teedel juba ka näha.

Maailmapraktika ei toeta regionaalarengu meetmena laiade teede ehitamist. Nii Ida-Saksamaal kui Lõuna-Itaalias laiuvad pooltühjad kiirteed, kuid majanduslikust mahajäämusest see neid piirkondi ei päästnud. Vastupidise näitena võib tuua Lille’i linna Prantsusmaal, mis pärast kiirraudtee rajamist tõepoolest õitsele lõi, kuid seda tänu kordades lühenenud ühendusaegadele – linnast sai korraga Pariisi lähipiirkond. Laiemate teede mõju kiirusele on tagasihoidlik, põhieesmärk on suurendada läbilaskevõimet. Ometi ei ulatu mitte ükski Eesti maantee kogu ulatuses neljarealist lõiku õigustava koormuseni. Seega, milles on probleem, mida me lahendada püüame?

Kui eesmärgiks on riigis aeg-ruumilisi vahemaid vähendada, tuues ka kaugemad piirkonnad tõmbekeskustele lähemale, tasub panustada rongiliiklusesse. Nii suudame maismaal pakkuda turvaliselt ja energiasäästlikult ühendusaegu, mida ühegi teise transpordiliigiga saavutada ei õnnestu. Rekonstrueerides näiteks Tallinn -Tartu raudtee, võimaldamaks kiirust 160 km/h, vähendaks see sõiduaja tunni ja 30 minuti peale (sisaldades kiirongi tänaseid peatusi). Nii jõuaks ka Valgast Tallinnasse vaid 2 tunni ja 45 minutiga ning Põlvast Tallinnasse 2 tunni ja 15 minutiga, senisest vähemate peatusega isegi kiiremini. Lisaks on rongis erinevalt autost võimalik veeta aega kasulikult – tehes näiteks tööd. Hinnalt oleks selline projekt neljarealisest Tartu maanteest kordades odavam.

Paraku püütakse Eestis erinevate alternatiivide võrdlemist vältida – selle asemel manipuleeritakse tasuvusanalüüside lähteandmetega. Näiteks Kose – Mäo maanteelõigu puhul prognoositi, et liikluskoormus peaks kahekordistuma. Seega näeb riik ette kõige madalama energiatõhususega transpordiliigi – autotranspordi – kasutatavuse kahekordistamist juba niigi kõrge taseme pealt. Samal ajal kirjutab Eesti südamerahuga alla Pariisi kliimaleppele, mis kohustab meid risti vastupidisteks tegudeks. Elame silmakirjalikul ajal, kus transpordipoliitika ning seatud eesmärgid keskkonnahoius on omavahel teravas vastuolus. Transpordist on saanud Euroopa ainuke valdkond, mille heitmed jätkuvalt kasvavad.

Praegune asfaldimaania võib osaliselt küll valimiste-eelne populismipuhang olla, kuid veelgi enam kirjeldab see meie riigijuhtide mõttemaailma. Nad ei soovi muutuda ning hoiavad kramplikult kinni 20. sajandi autounelmast, kuigi on selge, et ei riigieelarve ega keskkond sellist elukorraldust välja ei kannata. Ometi elame riigis, kus mitmed teised transpordivaldkonnad vaevlevad rahapuuduse käes. Ilmselt jäi paljudele meelde Hiiumaa praamiliikluse ning Rukki kanali ümber toimunu. Samuti vajab Elron ülerahvastatuse ning riskide vältimiseks hädasti uut veeremit – kui kas või üks pikem diiselrong peaks rivist välja langema, oleme taas käpuli, kuna reserve lihtsalt pole. Samad probleemid ümbritsevad ka taristut – hiljutine põleng Tartu jaamas näitab ilmekalt, kui aegunud raudteeliikluse juhtimissüsteemid on.