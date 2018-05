Hiina püüab riike laenulõksu

Analüütikute hinnangul teenib Hiina oma investeeringud tagasi kahe aastaga, ülejäänud aja 25-aastasest lepingust saab ta kasutada Pakistani lüpsmiseks.

Laenulõksu sattunud riigid otsivad võimalusi, et olukord ei korduks. Sri Lanka peaminister on tõdenud vajadust mitmekesistada eksporttoodete pakkumist, et vähendada riigi võlakoormat. Pakistan, niisamuti kui Nepal, keeldus eelmisel aastal Hiina taristulaenudest ja loodab leida teisi rahastusvõimalusi.

Ring sulgub India ümber

Suuruselt Tallinnaga võrreldavad Maldiivid on kõige väiksem Aasia riik nii rahvaarvult kui ka territooriumilt. See India ookeani saareriik on saavutanud strateegilise tähtsuse oma asukoha tõttu: naftaveod Lähis-Idast Hiinasse ja Jaapanisse mööduvad Maldiividest.

Maldiivid iseseisvusid Briti impeeriumist ning seetõttu toetas India ulatuslikult selle majanduse ülesehitamist. Samuti oli India Maldiivide poliitilise stabiilsuse tagaja. Indiale murettekitavalt libisevad Malidiivid aga üha enam Hiina mõjusfääri.

Kui enne 2012. aastat ei olnud Maldiividel isegi Hiina saatkonda, siis nüüdseks on Hiina investeeringud haaramas enda kätte kontrolli transpordi- ja energiasektoris. Ühtlasi tagab see neile suurema mõjuvõimu India ookeanis.

Nii sulgub India ümber ring Hiina laenulõksu sattunud riikidest. Vastusammuna on India küsinud Vietnamilt õigust hoida oma laevastikku Cam Ranhi lahes ning nad jagavad omavahel satelliidiinfot.

Hiina on Lõuna-Hiina meres aktiivselt ehitanud saari, et tugevdada oma nõudmist majandussfääri laiendamisele. See tooks kaasa Hiina poliitilise ja sõjalise rolli kasvu Ida-Aasias, mida India soovib oma välispoliitikaga takistada.

Tadžikistanis aga asub India esimene välismaine sõjaväebaas, õhuväebaas Farkhoris. Iraanis on India toetanud Chabahari sadama arendamist ja sadamasse suunduvate rongiteede ehitamist.

Nii tantsivad Hiina ja India vastastikku, üritades liitlaste või vasallide kaudu ohjeldada teise püüdlusi saavutada hegemooni rolli.