AirBaltic teeb Läti ajaloo suurima tehingu

Viimaste aastatel häid majandustulemusi näidanud Läti rahvuslik lennufirma airBaltic lubab 2025. aastaks üle minna ühele lennukitüübile ja suurendada lennukiparki kuni 80 lennumasinani.

Ettevõtte teatas eile Riias toimuval rahvusvahelisel pressikonverentsil, et lisaks juba tellitud 20 lennukile Bombardier CS300 on firma otsustanud Kanada lennukitootjaga sõlmida lepingu veel kuni 60 lennumasina soetamiseks.

Firmal on kavas suurendada lennuparki ligi kolm korda. Praegu on ettevõttel 31 lennukit: kaheksa Bombardier CS300t, 11 Boeing 737t ja 12 Bombardier Q400 NextGeni. Need tahetakse järgmiste aastate jooksul maha müüa, et minna 2025. aastaks täielikult üle ühele lennukitüübile.

Lennufirmalt oodati eile uudist uute omanike või investorite kohta. «Selle kohta ei ole täna uut infot jagada, see ei ole tänase päeva uudis,» ütles airBalticu tegevjuht Martin Gauss eile pressikonverentsil.

«Jah, me otsime investorit, aga kõik otsused tehti ühegi investori osaluseta. Need olid pigem ajendatud viimastest väga edukatest aastatest, nii eelmisest kui ka sellest aastast,» täpsustas Gauss hiljem Postimehele.

AirBalticu tegevjuhi sõnul on käesoleval aastal kasvanud nii reisijate arv kui ka käive ning ettevõtte jätkab kiiret kasvu. 2016. aastal oli lennufirma müügitulu 286,1 miljonit eurot, 2017. aastaks kasvas see 22 protsendi võrra, 347,7 miljoni euroni.

Selle aja jooksul suurenes ettevõtte kasum ligi neli korda. Kui 2016. aastal oli see 1,2 miljonit, siis järgmisel aastal 4,6 miljonit. Reisijate arv kasvas samas 2,9 miljonilt 2016. aastal 3,5 miljonile 2017. aastal.

Võrdluseks, Nordicaga lendas mullu üle 600 000 inimese ja kui arvestada ka Regional Jeti allhankeid, võib see näitaja tänavu kasvada kahe miljonini.

Praegu airBalticu kasutatavates Bombardier Q400 NextGeni reisilennukites on 75 istekohta, CS300-tüüpi õhusõidukites aga poole rohkem – 150. Gaussi sõnul on CS300 kõige odavama istekoha maksumusega lennuk, mis võimaldab ettevõttel ka 22 protsenti kütusekulu kokku hoida.

«Kuna me võtame kasutusele märksa säästlikumad lennukid, kus istekoha maksumus on senisest väiksem, siis saame jätkata lennupiletite hindade alandamisega. Arvestades kütusehindade praegust tõusu, võtame kasutusele väga hea lennuki,» sõnas airBalticu tegevjuht.

Kui praeguseks on airBaltic juba tellinud 20 lennukit, millest kaheksa on kätte saadud, siis eile sõlmitud leppe järgi telliti neid veel 30. Samuti on lepingus punkt, mis võimaldab ettevõttel samadel tingimustel juurde tellida veel 30 seda tüüpi lennukit.

Osalised ei soovinud avaldada tehingu maksumust, kuid 50 lepingu järgi tellitud lennuki turuväärtust hinnatakse enam kui viiele miljardile eurole.

Gaussi sõnul vaadatakse iga lennuki puhul eraldi, kuidas nende tarvis raha leida. «Esimesed kaheksa CS300t on meil käes. Ülejäänute puhul kasutame müügi- ja tagasirendilepingut. See võib uute investorite liitudes muutuda,» täpsustas Gauss.

Läti transpordiministri Uldis Augulise sõnul on tegemist suurima investeeringuga Läti ajaloos. «Loomulikult on meil konkurente, kuid airBaltic on tõestanud, et saab hakkama. Pärast seda sammu oleme piirkonna tugevaim lennufirma,» märkis Augulis.