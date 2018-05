Kaitseväe keskpolügoonil lõõmab leekides üle saja hektari maad

Pikk soojalaine on muutnud Eesti metsad väga tuleohtlikuks, vähimgi ettevaatamatus võib viia õnnetute tagajärgedeni, nagu juhtus möödunud reedel kaitseväe keskpolügoonil, kui hooletusest puhkes ulatuslik maastikupõleng.

Kaitseväe keskpolügoonile sisse sõites tervitab esmalt kirbe lõkkehais ning taevasse tõuseb neli-viis suitsusammast. Ligikaudu 20 päästetöötajat on juba viiendat päeva maadelnud harjutusväljal lõõmavate leekidega. Esmaspäeva õhtuks olid need enda alla haaranud ligi 150 hektarit.

Tuletõrjujate jaoks on tegemist äärmiselt ebamugava operatsiooniga ning sisuliselt vahitakse põlengut lihtsalt pealt, sest polügoonil vedelevate lõhkekehade tõttu ei pääse tulekolletele korralikult ligi. Veel esmaspäeval oli mustaks põlenud mätaste vahel kuulda üksikuid plahvatusi.

«Seis on nutune, mitte midagi head ei ole. Ta on nii suure ala peal ja ligi ei saa,» tõdes kohapealset kustutusoperatsiooni juhtinud Livar Liblik. «Tegemist on laskealaga ning sinna on keelatud minna. Kõik, mis me teha saame, on oodata, et tuli jõuaks tee äärde ning siis püüame selle sealt kinni saada, muud pole midagi teha. Praegu kustutab ka ainult lennuk,» rääkis Liblik. Vesi kohe põlengut ei kustuta

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul on 12 hektari suurusel keskpolügoonil lõõmav tulekahju päästjatele pigem ebatavaline sündmus.

«Saame kasutada ainult etteantud radasid, sest alale sisse minemine on ohtlik, seega tegeletakse tule leviku piiramisega. Ööseks jäävad mõned kontrollid peale, aga pimeda saabudes lõpetame aktiivsed kustutustööd ära. Lisaks lennukile on täna (esmaspäeval) tuld kustutamas ka PPA kopter,» selgitas Kääparin tööde käiku.

Kääparini sõnul ollakse pisut «ära hellitatud», sest viimased aastad on maastikupõlengute osas pigem rahulikud olnud. Seda, millal tulekahju likvideeritud võiks saada, on Kääparini sõnul keeruline prognoosida, prioriteet on, et tuli polügoonilt enam edasi ei leviks.

Kuigi nii suurele alale levinud maastikutulekahju pole Eestis ammu olnud, on tuletõrjujate endi sõnul külaskäigud polügoonidele siiski igasuvised. Hommikust saadik tuld piiranud vabatahtlikud päästjad Aasukalda komandost rääkisid, et pealt võib maastiku küll ligumärjaks kasta, aga tegelikult põleb alt kõik edasi ning mõni känd võib veel koguni 48 tundi hiljem leeki lahvatada. Seetõttu on maastikutulekahjude kustutamine ka üsna keeruline.

Olukord Eesti metsades on soojade ilmade saabumisega praegu väga tuleohtlik. Päästeamet paneb kõikidele inimestele südamale, et tuld tehes järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ning igasugune kulupõletamine on Eestis keelatud aasta ringi. Väiksemast maastikupõlengust võib vaid hetkega saada ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega põllu- või metsapõleng. Kaitsevägi süüd omaks ei võta