Riik hakkab ise maad süütama

Kontrollimatud juhupõlengud nagu kaitseväe keskpolügooni reedene süttimine võivad tulevikus oluliselt väheneda, kui jõustub seadusemuudatus, mis annab kaitseväele, kaitseliidule ja RMK-le Eestis ainsana õiguse viia läbi kontrollitud põletamist.

Just selline tuleohutusseaduse uuendus on praegu väljatöötamisel siseministeeriumis ning jõuab riigikokku aasta lõpuks.

Maakeeli tähendab see, et sarnaselt Lätile ja Soomele saavad riigikaitsjad ja Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ka Eestis õiguse mistahes ajal ja turvameetmeid rakendades maa ise põlema panna. Praegu on kulupõletamine Eestis teatavasti juba 2010. aastast samahästi kui keelatud: seda võib teha üksnes kevaditi, kahe nädala jooksul pärast lume sulamist.

Kõige palavamalt ootabki eelnõu jõustumist selle ellu kutsunud kaitseministeerium, kes sai kulupõletamisest tulenevat kasu näha Lätis Ainaži polügoonil.

«Kasutegur, mis sealt tuleb, on see, et kui maa on juba ära põletatud, siis ta nii kergesti enam ei sütti,» ütles siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan. «Seejärel kahaneb süttimise tõenäosus laskeharjutuste ajal ikka väga väikeseks.»

Eestis on harjutusalade süttimine pidev peavalu, millega kaasneb rahaline kahju. Näiteks põles 2014. aasta mais õppuste käigus maha maastikul asunud vana laudakompleks Valgamaal Helmes ja küün Võrumaal Urvaste vallas. Ka 2009. aasta suurim metsatulekahju Harjumaal Kuusalu vallas sai alguse just Kaitseväe õppusest.

Teine põhjus seaduse muutmiseks tuleneb aga looduskaitselistest eesmärkidest. Nõmmed ning põlendikud kuivades männimetsades on Eestis peaaegu kadumas, sest aastaid on seal metsatulekahjusid tulemuslikult kustutatud ja ära hoitud. Ainsad suured nõmmed on Eestis säilinud Põhja‑Kõrvemaal ja Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal.

Nüüd hakkab RMK nende taasloomiseks valitud kaitsealadel ise maad põletama, nagu seda edukalt tehakse Põhja-Soomes. Õige meetodi leidmiseks lubatakse teha koostööd kaitseväe ja vabatahtlike päästjatega.

Siseministeeriumi nõuniku Mari Tikani sõnul kirjutab riik loa saajatele ette, millised dokumendid põletamise eel vormistatakse ning kuidas käib teavitamine ja kooskõlastuste võtmine. Reeglid selle kohta, millise ilmaga, kui suure meeskonnaga, millise veevaruga ja kui ulatuslike sektorite kaupa kulu põletatakse, kehtestavad põletamisest huvitatud isikud endale ise.

Kaitseministeerium on juba tellinud ekspertidelt kontrollitud põletamise juhendi. Pole saladus, et kui seadus uuel aastal jõustub, süüdataks kõige esimesena just sihtmärgi alad kaitseväe keskpolügoonil. Puhastuspõletust ei saa aga hiljem välistada ka teistel harjutusaladel.

Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeerimise nõunik Tuuli Vors ütles, et põletamist tehtaks sektorite kaupa. «Sadu hektareid ei plaani keegi põlema panna, vahemik on 20-30 hektarit korraga. Põhirõhk läheks aladele, kuhu paigutatakse sihtmärgid ja mis on õige süttimisohtlikumad kohad. Meie eesmärk on hoida maastikud avatuna,» kirjeldas ta.

Põleng peaks reeglite järgi olema kiire ja ala igast küljest kontrollitud. «Me ehitame keskpolügoonile teedevõrku ja selle üks eesmärk ongi, et tekiks sellised alad, mida on võimalik piiritleda ja kontrollida.»