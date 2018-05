Kilauea vulkaan kimbutab Hawaiid

Laava on hävitanud Suursaare kaguosas sadakond kodu ja tuhatkond hektarit maad. Arvatakse, et vulkaanipurske tõttu kannatab oluliselt osariigi turismitööstus. Ühtegi inimelu pole vulkaanipursked ja laava nõudnud. Tõsisemalt on viga saanud mees, keda tabas vulkaanist väljapaiskunud kivim.

Laava on jõudnud Puna geotermilise jõujaamani (väiksel pildil), kuid võimude kinnitusel pole märke mürgise vesiniksulfiidi vabanemisest. «Kuni tingimused on ohutud, viibivad meie töötajad jaama territooriumil. Peamine mure on purske järel vallanduv vesinikdioksiid ja territooriumile voolav laava. Me jälgime nende taset,» sõnas jõujaama kõneisik Mike Kaleikini.