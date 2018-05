Loe ka neid

Nelja Energia ostmise järel muutub Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green börsikõlblikuks ning Hando Sutteri sõnul kasutatakse seda võimalust ka ära.«Meil on selleks mandaat antud ja see on suurepärane võimalus,» vastas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter küsimusele, kas börsikõlblik Enefit Green ka võimalusest kinni haarab.«Kuna Nelja Energia ostmisega tuleb meil kaasa päris arvestatav projektide portfell, mida on võimalik edasi arendada, pluss Enefit Greenil on endal projekte, siis jah, me tahame areneda,» sõnas Sutter.Eesti Energia juhatuse esimehe sõnul on taastuvenergia kapitalimahukas valdkond, mis vajab lisaraha, seetõttu arvas ta, et aktsiate müük börsil on selleks väga hea võimalus. Seda, millal see toimuda võiks, ta aga veel ei avalikustanud. «Paraku ma ei saa öelda, aga mõtteid mul siin on,» lausus Sutter.Eilne tehing läks maksma 493 miljonit eurot, mis teeb sellest Eesti suuruselt kolmanda müügitehingu. Hoolimata sellest leidis Eesti Energia juhatuse esimees Sutter, et Nelja Energia eest liiga palju ei makstud.«Kui vaatame neid tehinguid, mis on toimunud Euroopas ja ümberringi, siis ma arvan, et see hind, mis me maksime, on üsna keskmine ja võib-olla meil on võimalus natuke rohkem maksta.»«Te näete siin Paldiski tuulepargis, et pool tuuleparki on siis Nelja Energia oma, pool on Enefit Greeni oma, ja on üsna ilmselge, et kui neid käitaks üks ettevõte, siis võiks tekkida sünergia,» kommenteeris hinna kujunemist Sutter eile Paldiski tuulepargis toimunud lepingu allkirjastamisel, ja lisas, et see on ainuke asi, mis on andnud neile võimaluse natuke rohkem maksta.«Tunnen end selle tehingu allkirjastamisel üsna kindlalt,» lausus Eesti Energia juht ning tänas sealjuures kõiki, kes on selle nimel töötanud. «Õnnitlen, et olete jõudnud positsiooni, kus te saate selle (Nelja Energia – toim) osta,» andis oma õnnitlused edasi ka Vardari tegevjuht Thorleif Leifsen.«Me ei pannud täna punkti, vaid alustasime väga pikka rännakut. Kui te küsite, mis meid seal rännakul ees ootab, siis ma ei tea,» sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Aav­o Kärmas, kelle sõnul pakub turg neile kindlasti palju võimalusi. Kõik AS Nelja Energia omanikud allkirjastasid lepingu 100 protsendi aktsiate müügiks ettevõttele Enefit Green. Nelja Energia osaluse eest makstav tasu on 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green üle Nelja Energia laenud 204 miljoni euro ulatuses. Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul pole ettevõtte aktsiad veel Enefit Greenile üle läinud.«Tehing vajab lõplikuks jõustumiseks Norra Buskerudi maavalitsuse heakskiitu ning asjaomaste konkurentsiametite kinnitusi ja luba ning lepingus toodud tingimuste, sh hinna lõplikku ülekontrollimist. Senimaani jätkub meie igapäevane tegevus nagu tavaliselt,» rääkis Kruus.«Aktsiate lõplikku ülemineku tähtaega ei oska me prognoosida, kuna see sõltub muuhulgas konkurentsiametite menetluste ajast. Loodame, et hiljemalt aasta lõpuks on selgus majas,» lisas Kruus.Postimees kirjutas 19. aprillil Eesti Energia võimalikust huvist Nelja Energia ostu vastu ja et tehingust huvitatuid oli mitu. Toona oli Postimehel infot viie võimaliku pakkuja kohta. Lisaks Eesti Energiale olid pakkumise tegemisest huvitatud nii Leedu rahvuslik energiaettevõte Lietuvos Energija, Fortum kui ka kaks investeerimisfondi, millest vähemalt üks tegutseb Londonis.