Eestile paistab ELi eelarve soodne

Financial Times kirjutas, et eelarvekava näeb ette drastilist fondide ümberjagamist lõunamaadesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikide arvel ning tegu on oluliselt suurema ümberjaotusega kui algul plaanitud kümme protsenti: Ungari, Tšehhi, Eesti ja Leedu peavad tõenäoliselt leppima 24 protsendi suuruste kärbetega.

Kiire areng tähendab vähem toetust

Struktuurivahendid on mõeldud majandusarengu taganttõukamiseks ja madalama elatustasemega piirkondade järeleaitamiseks. «Eesti kiire majandusareng tähendab ka vähem struktuurivahendeid,» selgitas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Ott Heinapuu, lisades, et Eesti sai eelmisel eelarveperioodil ühtekuuluvuspoliitika toetusi erandina rohkem kui enamik liikmesriike.

Põllumeeste otsetoetused tõusul

Teine suur valdkond on põllumajanduse otsetoetused, maaelu areng ja kalandus. Eesti otsetoetused hektari kohta on märksa madalamad ELi keskmisest tasemest. Kuna Euroopa Komisjon on välja pakkunud, et otsetoetuste taseme ühtlustamist jätkatakse, toob see loodetavasti lisaraha Eesti põllumajanduse otsetoetuste eelarvesse.