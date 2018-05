IRL ja sotsid võtavad positsioone

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) kinnitab Viljandis peetaval suurkogul uueks nimeks Isamaa ning uue maailmavaatelise aluse. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski peab Tallinnas üldkogul erakonnakaaslasi uute ideedega üllatama.

Kuigi maailmavaatelt erinevad, on need erakonnad oma saatuse poolest üsna sarnased. Alates 2015. aasta riigikogu valimistest on nende kohta kasutatud lausa sõna «sundabielu», sest parlamendimatemaatika alusel on kõige tõenäolisem, et nad on koos kas koalitsioonis või opositsioonis.

Esimees valib sõnumeid

Seetõttu on nad koos enne järgmise aasta riigikogu valimisi jõudnud mõneti samasse olukorda, sotside tugevusvaru reitingu näol on lihtsalt seni olnud suurem. Mõlema erakonna kaubamärk on varasematel valimistel inimestele meeldinud, ent nüüd ollakse kerges kriisis.

Selgem on seis IRLiga, kes on suurema osa suurkogu otsustest tegelikult juba avalikuks teinud. See tähendab, et nad kinnitavad ära oma maailmavaate uue programmdokumendi ning samuti uue nime, milleks saab ajaloolise varjundiga Isamaa. Samuti tehakse erakonna põhikirja mõned muudatused.

Muus osas kulgeb see üritus ilmselt üsna rahulikult, kuigi IRLi esimees Helir-Valdor Seeder on lubanud oma kodulinnas Viljandis jõulisemaid poliitilisi seisukohti võtta. Üks arutamist vajavatest valdkondadest on kindlasti Tartu ja planeeritav tselluloositehas, millest ta eile juba veidi ka avalikult rääkis. Seedri hinnangul oleks tselluloositehase eriplaneeringu kehtestamine Tartu linnas või selle vahetus läheduses ebademokraatlik.

Samas ei saa IRLi esimees oma jutuga liiga hoogu minna, kuna ta ei soovi mitte kuidagi näidata üles umbusaldust keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisleri vastu, kelle tagasiastumist nõuab erakonna Tartu piirkond eesotsas Peeter Laursoniga. Kuigi viimase seisukohti peavad ka erakonna liikmed odava populaarsuse ja tähelepanu otsimiseks, peab Seeder siiski tehase vastaste hingele veidi lohutust pakkuma. Seda hoolimata asjaolust, et Laursonile ta ilmselt suurt toetust avaldada ei taha.

Seevastu sotsiaaldemokraadid laupäevasel üldkogul tselluloositehasest tõenäoliselt keskse teemana ei räägi, kuigi mõned mõjukad tartlased seda võib-olla sooviksid. Selle mõttekuse blokeerib ära üks avaliku arvamuse uuring, mida SDE juhatusele tutvustati esmaspäevasel koosolekul.

Uuringu järgi on sotside valijate silmis kõige suurem probleem ühiskonda lõhestavad teemad, mille kohta SDE on aktiivselt ja lausa jõuliselt sõna võtnud – olgu siis kooseluseadus, ühiskonna avatus, alkoholipoliitika vms. Seetõttu võib oodata, et erakonna vahepealsete aastate põhiteemad jäävad nüüdsest pigem tagaplaanile.

Kuigi ühtegi valimist üldkogul ei toimu, on see sotsidele palju olulisem üritus, kui peale vaadates paista võib. Nimelt valitseb selge ootus: erakonna esimees Jevgeni Ossinovski peab oma parteikaaslasi üllatama visiooniga, millega saavutataks valimistel hea tulemus.

Maakonnavisiitide aeg

Ja hea tulemuse all ei pea sotsid silmas 10–12 kohta riigikogus, vaid pigem 15 ja enamat mandaati. Seega peabki Ossinovski saalis viibijad ahhetama panema, et siis üheskoos riigikogu valimiste kampaaniale vastu minna. Samas ei tohi ta oma sõnavõtus olla ülemäära jõuline, sest sedagi on SDE valijad pidanud pigem probleemiks.

Selle plaani koostamiseks lahkuski Ossinovski tervise- ja tööministri kohalt. Viimase kuu jooksul on ta teadlikult avalikkuse ees üsna vähe esinenud, sest on erakonna peasekretäri Kalvi Kõvaga sõitnud läbi maakondasid. Nendel käikudel on kogutud ideid, ent ühtlasi paremini tundma õpitud kohalike parteilaste meelsust. Samuti on suheldud inimestega, kes võiksid uute nägudena sotside ridades kandideerida.