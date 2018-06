Jüri Kolk: sõnavara

Eelmisel nädalal toimus Tallinnas kirjandusfestival HeadRead. Mul oli au, õnn ja rõõm vestelda šoti kirjaniku James Robertsoniga, kelle raamatu ma eesti keelde ümber panin. Muidugi ei vestelnud me ainult püünel, otsisime ühist keelt juba enne avalikkuse ette astumist. Meil oli see lihtne, mõne inimese puhul kõlavad nii maailmavaade kui ka käitumismaneerid kenasti ning mõttelendu ja söakust turgutaval moel kokku. Rääkisime muidugi ka keelest, ja ehkki me siin midagi väga uut välja ei nuputanud, kerkisid keeleküsimused minu jaoks taas tähelepanu keskmesse. Arutasime, kui vaesestav on keelelise suutlikkuse allakäik. Olen veendunud, et see pole pelgalt kirjanike hala, see ongi nii.