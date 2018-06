Üks maailma parimaid iluuisutamise paarissõitjaid Natalja Zabijako üllatab mind Adleri olümpiapargis kolme asjaga. Esiteks ei tunne ma teda kohe ära. Olin vaadanud fotosid, kus ta seisab Pyeongchangi olümpiapjedestaalil iluuisutamise võistkonnavõistluse hõbemedaliga ning hiljem poseerib Venemaa medalivõitjate vastuvõtul Moskvas koos president Vladimir Putiniga. Kõikidel piltidel on Natalja pikkade juustega (uisutamise ajal on juuksed muidugi krunnis), aga nüüd on tal lühike soeng ja ta näeb väga veetlev välja. «Üks etapp on läbi, tahtsin ka veidi välist muutust,» mainib Natalja.