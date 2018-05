Flo Kasearu - kunstimaailma kriitik või jäljendaja?

Flo Kasearu on oma kunstnikukarjääri jooksul korduvalt astunud dialoogi igapäevase ja kohaspetsiifilise materjaliga ning suhestunud kontekstitundlikult ruumiga. Selle tõestuseks võib välja tuua majatuuri «Ainult liikmetele» New Yorgis Performa biennaalil, etteaste Pärnu Naiste Tugikeskusega «Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine» NO99 teatri kammersaalis Artishoki biennaalil ja Rakvere Kolmainu kiriku altarimaali ette asetatud eesriide «Maastikumaal» Kilomeeter Skulptuuri vabaõhunäitusel.

Tema loominguga kursis oleva vaataja jaoks tekib 28. juulini Temnikova ja Kasela galeriis avatud isikunäitusega «Aia auk» küsimus, kuidas Kasearu teosed sobituvad galerii suletud seinte vahele.

Kahest videost, skulptuurist ja eksponaatide sarjast koosnev avatud näitus kujutab endast Flo Kasearu Majamuuseumi jaoks loodud teoste «De(fence)» ja «Korea aed» dokumentatsiooni. Videoteoseid täiendavad poksikott-installatsioon «Idu» ja leidesemed majamuuseumi aiast pealkirjaga «Idufirma» (näitust saatva helikujunduse autor on Artjom Astrov).

Näituse «Aia auk» mõistmise võti asub Flo Kasearu Majamuuseumi kestusprojekti idees ja potentsiaalis. Kõnealuse projekti algatas kunstnik 2013. aastal ning see on samal ajal nii kunstniku kodu kui ka teoste arhiiv, stuudio ja näitusepaik. «Aia auk» esindab tavapärasele esemete kogumile fikseerunud staatilistele museaalidele vastanduvat muunduvat majamuuseumi. Objektid siin kinnitavad igapäevaelu praktilisi vajadusi. Märksõnadeks on aiauuendus või ka katusevahetus, vormistatuna kunstikeelde.

Sama sõnumit kandis 2015. aastal Temnikova ja Kasela galeriis toimunud näitus «Ülestõus», kus peamiseks motiiviks oli piiririigi küsimus, kuid samal ajal vihjates füüsilise materjali – nagu näiteks katusekivide lagunemine – ajalikkusele.

Kasearu leiab, et elu ja tööruumide kasutuse segunemine on prekaarse töö tegija puhul tihti möödapääsmatu. Samuti on ta pressitekstis avameelne kunsti- ja kultuuriasutuste rahalise panuse osas, mis toetavad ettevõtmisi majamuuseumis.

Näitusel esitatud kaks videoteost on parim näide (kunstimaastikul domineerivate kehvade töötingimuste ja vähese majandusliku toetuse põimumisest) eluolu ja töötingimuste põimumisest kunstimaastikul domineerivate kehvade töötingimuste ja vähese majandusliku toetusega.

Kasearu kasutab ruumi ja muundab seda vastavalt vajadusele mänguliselt kunstiteoseks. Kunstniku sõnul muudab majamuuseum tema jaoks «näitusevaatlemise inimesele külaskäimise sarnaseks ja muud olmelised objektid kaasmõjutavad näituse tajumist, pakkudes ebatavalisemat vaatamise kogemust».

Videos «De(fence)» näeme näitusevalvurit oma tavapärastes poosides, käed selja taga, pilk maas, samal ajalaega surnuks lüües ja ümbruskonna suhtes teravust säilitades. Ametiesindajast on saanud näitleja, kes on ümber asetatud kunstiajaloo tehislikust konstruktsioonist looduslikku kaosesse, kuid tema etendatav roll on jäänud samaks. Milline vaheldus valge kuubi sumedale valgustatud õhuta ruumile! Kuid miks valvata aia auku, kui sealt lipsavad läbi vaid mõned üksikud? Väike Naabri-Mari kindlasti võõristas aeda kiikavat turvameest.

Meenub üks lugu või isegi kaks kaasaegse kunsti muuseumi turvamehest, kes on alustanud edukat kunstnikukarjääri, ja ka vastupidiseid legende on ringi liikunud. Tihti ongi näituse kontekst teostest olulisem, pakkudes kunstnikule ja teostele vääristavat positsiooni.

Kasearu esitab institutsioonikriitilist vaadet humoorika alatooni ja performatiivsete võtetega. Võib arvata, et ta tegeleb oma majamuuseumipraktikas isikumüüdi loomise teemadega, kuid näitusel esitletud artefaktid nagu põllukivid ja kartulid viitavad maja kui esemekogumi töötlemisele ja väljapaneku viisidele.

Kindlasti on kunstiteoste vorm irooniline ja humoorikas, langedes isikumüüdi spektrisse, kuid teoste sisu on kohaspetsiifilistes installatsioonides siiski kontaktis maja asupaiga ja ajalooga. Sealjuures ka piirkonnaelanike soovide ja hirmudega. Tegemist on kunstiga, mis asetub praktilise ettevõtmise piirile.

Majamuuseum on progressiivne ettevõte, kultuurivabrik kui soovite, mis majutab enesesse igat sorti sekkujaid.

Flo Kasearu on kohanev kunstnik ja tema majamuuseum on igaveses muutumises mänguväli, mis pakub kaasavat platvormi – pelgulinlastele foorumina ja eakaaslastele residentuurina. Ta sõnab, et «tähendus ei muutu niivõrd, kui selle tajumise kontekst muutub. valge kuubiga ollakse harjutud, aga kunsti vaatlemine elava kunstniku majas/majamuuseumis on kindlasti ebatavalisem kogemus».

Teisest küljest on maja kui muuseum vabakutseliseks kunstnikuks olemise probleemide lahenduseks ning kodustest eluruumidest on saanud peamine töötegemise koht. Tema teosed on deponeeritud kogusse, maja on hävinemisest päästetud ja näitust on võimalik rendivabalt teha.