Telliskivi perearst: paratsetamooli söömine lõpeb vähiga

Kui 50-aastane Terje (nimi muudetud – K. K.) pöördus mõned aastad tagasi perearsti poole tavalise viirushaigusega, uuris perearst Urve Prits, missuguseid ravimeid ta võtnud on. Terje luges üles ravimid, millest enamik olid «eeskujulikult» looduslikud, kuid nende seas oli ka paratsetamooli sisaldav gripitee. Kuuldes, et Terje on tarvitanud alternatiivmeditsiinivälist ravimit, vaatas Prits talle sügavalt silma ja ütles: «Tead, Terje, üks tont käib mööda Euroopat ringi ja see tont on vähk. Kui sa paratsetamooli edasi sööd, siis saad sa vähi.»