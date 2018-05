Vene ajakirjanik nurjas FSB plaanid

Babtšenko õppetund

Eile täitus terve venekeelne sotsiaalmeedia järelehüüetega vene blogijale ja ajakirjanikule Arkadi Babtšenkole. Pean tunnistama, et minu isiklikud kokkupuuted Arkadi Babtšenkoga polnud küll meeldivad, kuid mul oli tema tapmisest kuuldes temast ja ta perekonnast siiralt kahju.

Päeva lõpu poole tulid Kiievist ootamatud uudised, et Babtšenko on terve nagu purikas ja kogu lugu oli lavastus. No olgu, oli surnud, nüüd jälle elus, peamine, et ikkagi tervise juures. On hea, et üks surm on vähem, kui me eilse päeva jooksul mõtlesime. Mis veel on selle loo juures positiivset, on raske öelda.

Mulle isiklikult on Ukraina sümpaatne. Ega see palju Venemaast erine, kuid kui Vene poliitika meenutab absurdset õudusfilmi, siis Ukrainas toimuv on lõbus vodevill, mille peaosas lollivõitu degenerandid.

Alles hiljuti ajas SBU seal Mikheil Saakašvilit nagu Karlsonit mööda katuseid taga ning Ukraina peaprokurör teatas, et Nadja Savtšenko vedas vandenõu, mille eesmärk oli ülemraada ribadeks lasta. Nüüd lugu Babtšenkoga.

Samas peaks Babtšenko juhtum olema mõtlemiskoht teistele vene opositsionääridele.

Babtšenko tunneb suurepäraselt Putini-Venemaa realiteete, kuid ei taha tunda Ukraina omi. Ta ise seletab seda sellega, et on Venemaa kodanik ning tema asi on kritiseerida Venemaa režiimi, mitte Ukraina oma.

Üldine muster üle terve endise Nõukogude Liidu on ju üks ja seesama: võimul mafioosne režiim, totaalne korruptsioon, klanlus, täielik mahajäämus tsiviliseeritud maailmast, vaesus ning sülitamine kodanikuvabadustele. Inimese elu ei maksa mitte kui midagi ühtemoodi Moskvas ja Kiievis. See on see, mis neil kahel riigil on ühine.

Babtšenko on õnneks elus, kuid põhiline õppetund tema poolepäevasest surnuks olemisest teistele Venemaa kriitikutele on, et Vene režiim saab nad Kiievist sama lihtsalt kätte kui Moskvast. Ei ole mõtet Babtšenko kombel pead Ukraina reaalsuse eest liiva alla peita ja uskuda, et Mordorist ollakse vabasse maailma sattunud.

Selle operatsiooni järel saavad ülemused Ukrainas ordenid rinda ja neid kiidetakse kohalikus meedias. Samas andis SBU venemeelsetele 2014. aastal esimesena relvad kätte ning hiljem oma elektroonilised võtmed, et need saaksid mööda Donetski lennujaama vabalt liikuda.

FSB ja SBU on koostööd teinud ka pärast Ida-Ukraina konflikti. Miilitsakindralid ja -polkovnikud, kes andsid 2015. aastal lärmavale lumpenile Ida-Ukrainas ära sealsed miilitsajaoskonnad ühes relvadega, on praegu Ukraina politseis juhtivatel positsioonidel. Arvestades Vene eriteenistuste suurt mõju Ukraina ametkondades ning jõustruktuurides, ei saa Babtšenko-sugused end ka tulevikus Kiievis kindlalt tunda.

Taavi Minnik toimetaja