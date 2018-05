Salareklaam sotsiaalmeedias ehk Kes on sotsiaalmeediamõjutajad ja tootemargisaadikud?

«Võitsime Eesti õpilasfirmade võistluse ja Taavi Rõivas kutsus meid Stenbocki majja külla. Loomulikult viisime talle kella kingituseks,» meenutab Woochi tegevjuht Henri Hallik ja jätkab: «Natuke aega hiljem helistas Rõivas meile ja ütles, et tema kell meeldis Itaalia peaministrile ning ta sooviks sellise Matteo Renzile kinkida.» Kolm aastat ja 2400 puidust käsitöökella hiljem nendib Hallik, et kuigi ärile tehti ka mujal reklaami, aitas just Rõivas neil oluliselt kuulsust juurde saada.