«Jäid sa ellu?» uurib piloot Pille Joala ning ulatab mulle abistava käe. Võtaksin käe heameelega vastu, kuid kuna laks oli tugev, ei saa ma esiti päris hästi aru, et mis minuga just juhtus ning toibun mõne hetke. Olles end lennuki põrandalt kokku korjanud, istun uuesti pilootide juurde, et juhtunust selgust saada. Üsna kiiresti saan teada ka oma kukkumise tagamaad.